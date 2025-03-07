Усик зворушив соцмережі милим фото з прогулянки з донькою

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик показав у соцмережах зворушливе фото з сімейної прогулянки.

Український боксер провів день у родинному колі, вийшовши разом із дружиною та наймолодшою дитиною подихати свіжим повітрям.

Катерина зробила спільне фото з чоловіком, а також зафільмувала його поруч із коляскою Марії.

Нагадаємо, напередодні родина боксера відсвяткувала ювілей старшої доньки. На свято завітали українські зірки естради та друзі Олександра.

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Відео, на якому Усик танцює з Дорофєєвою стало хітом у соцмережах, набравши шалену кількість переглядів та лайків.