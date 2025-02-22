Розкішний стиль: Усик засвітився на матчі Роналду з годинником за 100 тисяч доларів

Олександр Усик продовжує привертати увагу не лише своїми виступами у рингу, а й бездоганним почуттям стилю.

Під час останнього матчу Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду, український чемпіон з'явився на трибунах у розкішному годиннику Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968G, що одразу стало темою для обговорень.

Ця модель виконана з 18-каратного білого золота. Годинник має унікальний "Khaki Green" циферблат і є першою версією серії Aquanaut Chronograph, виготовленою з благородного металу.

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Водонепроникність до 120 метрів та 60-хвилинний хронограф підкреслюють функціональність цього аксесуара, а округлений восьмикутний безель робить його впізнаваним серед поціновувачів розкоші.

Вартість цього аксесуару також вражає: його роздрібна ціна складає 78 тисяч доларів, однак на ринку він оцінюється вже у 110 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Усик прибув у Саудівську Аравію, де 22 лютого відбудеться бій надважковаговиків Джозефа Паркера та Мартіна Баколе.

Українець особисто буде спостерігати за цим поєдинком, адже чемпіон планує зустрітися на рингу з переможцем цієї пари. Не виключений і бій проти Даніеля Дюбуа.