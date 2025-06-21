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Дівочий день: Світоліна показала милі кадри катання на гойдалці з донькою

Богдан Войченко — 21 червня 2025, 11:04
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Дівочий день: Світоліна показала милі кадри катання на гойдалці з донькою

Еліна Світоліна влаштувала справжній "дівочий день" зі своєю маленькою донечкою Скай.

Зіркова тенісистка поділилася ніжним відео, на якому вони разом катаються на гойдалці, радіючи простим моментам життя.

"Тільки ми", – підписала допис у соцмережах українська спортсменка.

Нагадаємо, Світоліна виступить на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, який пройде з 22 по 28 червня.

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Напередодні українка дізналася свою суперницю. Нею стала бельгійка Елізе Мертенс (24).

Раніше Еліна розповіла, як сім'я впливає на її професійну кар'єру тенісистки.

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