Дівочий день: Світоліна показала милі кадри катання на гойдалці з донькою

Еліна Світоліна влаштувала справжній "дівочий день" зі своєю маленькою донечкою Скай.

Зіркова тенісистка поділилася ніжним відео, на якому вони разом катаються на гойдалці, радіючи простим моментам життя.

"Тільки ми", – підписала допис у соцмережах українська спортсменка.

Нагадаємо, Світоліна виступить на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, який пройде з 22 по 28 червня.

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Напередодні українка дізналася свою суперницю. Нею стала бельгійка Елізе Мертенс (24).

Раніше Еліна розповіла, як сім'я впливає на її професійну кар'єру тенісистки.