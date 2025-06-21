Дівочий день: Світоліна показала милі кадри катання на гойдалці з донькою
Еліна Світоліна влаштувала справжній "дівочий день" зі своєю маленькою донечкою Скай.
Зіркова тенісистка поділилася ніжним відео, на якому вони разом катаються на гойдалці, радіючи простим моментам життя.
"Тільки ми", – підписала допис у соцмережах українська спортсменка.
Нагадаємо, Світоліна виступить на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, який пройде з 22 по 28 червня.
Напередодні українка дізналася свою суперницю. Нею стала бельгійка Елізе Мертенс (24).
Раніше Еліна розповіла, як сім'я впливає на її професійну кар'єру тенісистки.