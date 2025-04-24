Відвертість вражає: наречена Роналду підкорила соцмережі гарячими фото у купальнику

Наречена форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду, яка не перестає дивувати шанувальників своїм стилем і впевненістю, поділилася новими спокусливими кадрами в Instagram.

На фото Джорджина Родрігес позує в елегантному чорному купальнику, лежачи просто на гарячому золотому піску.

Знімки зроблені на узбережжі Саудівської Аравії, де зіркова пара наразі проживає завдяки виступам португальського футболіста за місцевий гранд.

Нагадаємо, Кріштіану і Джорджина разом виховують п'ятьох дітей. Іспанська модель народила двох – доньку Алану Мартіну у 2017 році та Беллу Есмеральду у 2022 році. Роналду також є батьком близнюків Єви і Матео, старшого сина Кріштіану-молодшого.

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Напередодні у ЗМІ з'явилася, що родина зіркового футболіста знаходиться у небезпеці через загрозливі повідомлення у соцмережах.

Зіркова пара найняла нового охоронця, який вже встиг вляпатись у скандал.