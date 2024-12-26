Дідусь при справі: донька Суркіса показала миле фото президента Динамо з онуком

Яна Суркіс опублікувала у соціальних мережах перше фото свого сина з дідусем.

На знімку президент Динамо Ігор Суркіс тримає онука на руках.

"Дід при справі", – підписала фото Яна.

Нагадаємо, донька Суркіса народила 17 грудня від футболіста київського Динамо Крістіана Біловара. Хлопчика назвали Олександром.

Цього сезону на рахунку 23-річного центрбека "біло-синіх" 10 матчів у межах УПЛ. Контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2025 року.