Футбольні скіли від Суркіса: президент Динамо показав майстерклас на тренуванні

Президент Динамо Ігор Суркіс показав майстерклас на тренуванні команди, ставши зіркою у соцмережах.

Голова київського клубу потрапив в об'єктив камери під час того, як набивав на нозі м'яч.

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Ігорю Михайловичу вдалося "начеканити" 16 разів. Після цього він з посмішкою відпасував м'яч оператору.

Нагадаємо, Динамо зараз активно готується до старту другої половини сезону. Напередодні кияни здолали на зборах у Туреччині представника Північної Македонії – Шкендію.

У понеділок, 10 лютого, "біло-сині" зіграють проти данського Есб'єрга. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція.