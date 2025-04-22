Дружина Усика вразила соцмережі ефектною фотосесією у відвертій сукні

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Катерина, знову прикувала до себе увагу соцмереж.

Цього разу не завдяки гучним заявам чи інтерв’ю, а завдяки вишуканому стилю та витонченому образу, який вона представила у новій фотосесії.

На знімках, опублікованих у її Instagram, Катерина позує у коричневій сукні, що ідеально підкреслює її фігуру. Атмосфера всієї фотосесії витримана в тій самій кольоровій гамі – від фону до деталей інтер'єру.

Нагадаємо, Олександр і Катерина разом понад 15 років, а офіційно одружилися у 2009 році. У подружжя четверо дітей – доньки Єлизавета та Марія, а також сини Кирило й Михайло.

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Не так давно дружина боксера поділилася милою фотосесією з Олександром на честь Дня закоханих.

Раніше повідомлялося, що Катерина показала кастомні рукавиці на честь бою Усик – Ф'юрі.