Дружина Усика взяла участь у фотосесії в сукні з відвертим вирізом

Дружина Олександра Усика неабияк розбурхала соцмережі своєю новою фотосесією.

Катерина з’явилася перед камерою у вишуканій чорній сукні з глибоким декольте – образ, який складно залишити без уваги.

Фанати у коментарях у захваті від такої відвертості дружини відомого боксера.

Нагадаємо, Олександр і Катерина разом понад 15 років, а офіційно одружилися у 2009 році. У подружжя четверо дітей – доньки Єлизавета та Марія, а також сини Кирило й Михайло.

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Що стосується боксерської складової Усика, 19 липня пройде другий бій між Олександром і Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.