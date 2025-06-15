Дружина Усика взяла участь у фотосесії в сукні з відвертим вирізом
Дружина Олександра Усика неабияк розбурхала соцмережі своєю новою фотосесією.
Катерина з’явилася перед камерою у вишуканій чорній сукні з глибоким декольте – образ, який складно залишити без уваги.
Фанати у коментарях у захваті від такої відвертості дружини відомого боксера.
Нагадаємо, Олександр і Катерина разом понад 15 років, а офіційно одружилися у 2009 році. У подружжя четверо дітей – доньки Єлизавета та Марія, а також сини Кирило й Михайло.
Що стосується боксерської складової Усика, 19 липня пройде другий бій між Олександром і Даніелем Дюбуа.
Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.