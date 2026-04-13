Іспанський клуб вилучив гравця зі складу через чутки про роман із донькою директора

У Бетісі останні тижні були гарячими через справжню "мильну оперу" навколо одного з гравців. Півзахисник Нельсон Деосса несподівано випав із складу команди, що одразу породило хвилю чуток, і, як виявилося, справа могла бути не лише у футболі.

Іспанські ЗМІ активно пов'язували відсутність гравця з його можливими стосунками з Даніелою Санчес – дочкою легенди клубу та нинішнього функціонера Хоакіна.

Пікантності ситуації додали й соцмережі: загадкові пости як самого Деосси, так і дівчини лише підлили масла у вогонь, натякаючи на певний зовнішній тиск.

До цього додалися й "додаткові аргументи" для обговорень – фанати помітили, що футболіст не цурався нічного життя навіть після невдалих матчів. У підсумку Деосса пропустив кілька ігор поспіль, і виглядало так, ніби ситуація зайшла в глухий кут.

Medios en España reportan que el futbolista colombiano Nelson Deossa lleva 4 partidos consecutivos sin jugar con el Betis porque fue descubierto comiéndose la hija mayor de la leyenda Joaquín, quien ahora es consejero del club.



Втім, схоже, сторони все ж знайшли спільну мову. Напередодні матчу Ліги Європи проти Браги колумбієць повернувся до складу команди, що може свідчити про певне "перемир'я" з керівництвом.

