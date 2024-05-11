Українці посіли 2 місце на турнірі з синхронних стрибків у Франції

17-річний Кірілл Болюх та 14-річний Марк Гриценко посіли друге місце на міжнародному турнірі "French Diving Open" у синхронних стрибках.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Українці набрали 375.21 бала і поступилися лише титулованим британцям Тому Дейлі та Ноа Вільямсу, у яких 453.84 бала.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь представники 16 країн, а сам турнір проходив у Центрі водних видів спорту, де пройдуть Олімпійські змагання-2024 зі стрибків у воду, синхронного плавання та водного поло.

Нагадаємо, раніше Болюх разом із Середою стали бронзовими призерами чемпіонату світу.