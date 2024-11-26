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🥉 Українка Бочек здобула бронзу на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів

Руслан Травкін — 26 листопада 2024, 09:25
🥉 Українка Бочек здобула бронзу на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів
Ксенія Бочек
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Представниця України Ксенія Бочек здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

У категорії 14-15 років Ксенія з 1-метрового трампліна показала результат 319,4 бали. Ще одна українка Єлизавета Дядюк показала в цій дисципліні п’ятий результат (308,55 бала).

Чемпіонат світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів триватиме до 1 грудня.

Нагадаємо, весною Бочек виборола срібну нагороду на триметровому трампліні серед юніорів у німецькому Дрездені.

Стрибки у воду Ксенія Бочек

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