🥉 Українка Бочек здобула бронзу на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів

Представниця України Ксенія Бочек здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

У категорії 14-15 років Ксенія з 1-метрового трампліна показала результат 319,4 бали. Ще одна українка Єлизавета Дядюк показала в цій дисципліні п’ятий результат (308,55 бала).

Чемпіонат світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів триватиме до 1 грудня.

Нагадаємо, весною Бочек виборола срібну нагороду на триметровому трампліні серед юніорів у німецькому Дрездені.