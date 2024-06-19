Кесарь та Чижовський зупинились у кроці від нагород на чемпіонаті Європи

Українські стрибуни у воду Вікторія Кесарь та Богдан Чижовський не змогли здобути нагороду на чемпіонаті Європи-2024 у сербському Белграді.

Українци брали участь у фіналі у синхронних стрибках змішаних пар на 3-метровому трампліні.

За свій виступ Вікторія та Богдан отримали 258,69 бали та посіли четверте місце.

Результати фіналу

Зазначимо, що для Чижовського це дебютна континентальна першість, як і вперше українська пара у такому складі виступала у цій дисципліні на міжнародних стартах.