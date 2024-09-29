🥇 Хаммо здобув перемогу на European Open у Празі

Український дзюдоїст Яків Хаммо здобув золото на турнірі European Open у Празі.

Про це вказано на сайті ijf.org.

Хаммо став переможцем у ваговій категорії 100+ кг. У фінальній сутичці Яків був сильнішим за представника Азербайджану Джамала Гамзатханова.

Також медалі здобули Владислав Казіміров та Сергій Неботов у ваговій категорії 73 кг. Казіміров став срібним призером, а Неботов – бронзовим.

Серед чоловіків за нагороди також змагався Микола Грибик. У ваговій категорії 100+ він став п'ятим.

Жіночу збірну України представляли Ольга Цимко та Анастасія Чижевська. Вони обидві не зуміли у столиці Чехії здобути медалі.

Варто зазначити, що через складну травму Яків майже повністю пропустив 2023 рік.