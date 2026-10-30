Російська ракета вбила українського хокеїста: Лялька емоційно відреагував на рішення CAS щодо повернення Росії

Нападник збірної України Віталій Лялька відреагував на рішення CAS повернути російські збірні з хокею до міжнародних змагань.

Його слова передає NV.ua.

"Моя перша реакція – обурення та розчарування. Я вважаю, що повернення російських збірних до міжнародного спорту є неприпустимим, доки Росія продовжує обстрілювати українські міста, руйнувати спортивну інфраструктуру та вбивати мирних людей, зокрема дітей. Я живу в Києві й майже щодня бачу наслідки цієї війни. Нещодавно наш український хокеїст отримав тяжкі поранення внаслідок ракетного удару по столиці. Він перебував у власному помешканні, у центрі міста. Не на військовому об'єкті, а вдома. Також ще один хокеїст декілька місяців тому загинув від ракети. Він був удома з дівчиною, а ракета РФ зруйнувала весь під'їзд. Людей довго шукали. Тиждень тому внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено хокейну арену на вулиці Шалетт. Наразі її відновили, але сьогодні в нас уже, можна сказати, немає арен для тренувань. І на цьому тлі ми отримуємо рішення про повернення Росії до міжнародного хокею. Для мене це абсолютно неприйнятно", – сказав хокеїст.

Повернення країни-агресора до міжнародних спортивних турнірів нівелює саму суть чесного спорту

"Це плювок в обличчя не лише Україні, а й усім тим цінностям, які міжнародний спорт декларує протягом десятиліть. Ми говоримо про чесність, повагу, рівність і безпеку спортсменів. Але про яку рівність може йтися, коли одні спортсмени спокійно готуються до міжнародних змагань, а інші змушені тренуватися під звуки повітряних тривог? Наші діти втрачають можливість займатися спортом через зруйновані арени. Наші спортсмени гинуть, отримують поранення, змушені залишати свої домівки. А країна, яка несе відповідальність за цю агресію, отримує можливість повернутися на міжнародну арену. Це питання вже давно вийшло за межі спорту", – зазначив Лялька.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею вже прокоментувала рішення CAS щодо допуску Росії до міжнародних змагань. Вона зобов'язалась його виконувати, хоча й не погоджується з вердиктом.

Нагадаємо, що раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили у групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Раніше була інформація, що повернення Росії до міжнародних змагань може коштувати Україні місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027.