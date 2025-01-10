Чемпіон світу-1972 Недоманський: Росіяни у більшості своїй є примітивною нацією, не хотів мати з ними нічого спільного

Чемпіон світу з хокею 1972 року у складі збірної Чехословаччини Вацлав Недоманський приєднався до свого земляка Домініка Гашека у критиці росіян та російських хокеїстів.

Слова 80-річного чеха наводить чеське видання IDNES.cz.

"На мою думку, росіяни, за винятком деяких блискучих письменників і композиторів, є примітивною нацією. Так було завжди, особливо після 1918 року. Режим убивав свій власний народ мільйонами. Не було жодної поваги до людського життя. Коли я грав проти радянських хокеїстів, мало хто з них морально був на належному рівні. Деякі наші гравці дружили з ними, вони відвідували їх, але я ніколи не хотів мати з ними нічого спільного", – сказав Недоманський.

Це черговий випадок за останні декілька місяців, коли легенда чеського хокею критично висловлюється на адресу росіян.

У листопаді Гашек, дворазовий володар Кубку Стенлі у складі Детройта, розкритикував Коламбус за продаж "квитків російської спадщини" на матч НХЛ проти Вашингтона.

До того ж, ексворотар низки клубів НХЛ висловив своє невдоволення тим, що в лізі виступає велика кількість російських хокеїстів.