Це як подарувати Росії 10 танків та 5 літаків: Гашек розкритикував НХЛ за "квитки російської спадщини"
Легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек прокоментував появу в продажі "квитків російської спадщини" на матч Коламбуса з Вашингтоном, який відбудеться 12 грудня, наголосивши, що ліга нестиме відповідальність за таку "рекламу".
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"НХЛ дуже добре знає, що це відкрита підтримка (реклама) російської війни та російських злочинів під час російської імперіалістичної війни проти вільної країни України. Через НХЛ і цей матч гинули і будуть гинути люди, і НХЛ несе за це повну відповідальність.
Це те саме, якби НХЛ замість цього матчу подарувала Росії 10 танків і 5 сучасних літаків. Через НХЛ в Україні гинуть і калічаться люди. НХЛ має виплатити Україні мільярди доларів", – написав Гашек.
Водночас віцепрезидент Коламбуса з комунікацій заявив, що поява квитків була приватною ініціативою.
Раніше чех розкритикував Національну хокейну лігу через те, що в ній грає багато росіян.
Нагадаємо, легендарний хокеїст уже не вперше звинувачує НХЛ у рекламі війни. Також він був проти допуску росіян та білорусів на Олімпіаду.
59-річний Гашек виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі.