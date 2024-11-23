Це як подарувати Росії 10 танків та 5 літаків: Гашек розкритикував НХЛ за "квитки російської спадщини"

Легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек прокоментував появу в продажі "квитків російської спадщини" на матч Коламбуса з Вашингтоном, який відбудеться 12 грудня, наголосивши, що ліга нестиме відповідальність за таку "рекламу".

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"НХЛ дуже добре знає, що це відкрита підтримка (реклама) російської війни та російських злочинів під час російської імперіалістичної війни проти вільної країни України. Через НХЛ і цей матч гинули і будуть гинути люди, і НХЛ несе за це повну відповідальність.

Це те саме, якби НХЛ замість цього матчу подарувала Росії 10 танків і 5 сучасних літаків. Через НХЛ в Україні гинуть і калічаться люди. НХЛ має виплатити Україні мільярди доларів", – написав Гашек.

The @NHL knows very well that this is an open support (advertisement) of the Russian war and Russian crimes during the Russian imperialist war against the free country of Ukraine. People have died and will die because of the NHL and this match, and the NHL bears full… pic.twitter.com/Y6SBKCY9Ka — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 23, 2024

Водночас віцепрезидент Коламбуса з комунікацій заявив, що поява квитків була приватною ініціативою.

Раніше чех розкритикував Національну хокейну лігу через те, що в ній грає багато росіян.

Нагадаємо, легендарний хокеїст уже не вперше звинувачує НХЛ у рекламі війни. Також він був проти допуску росіян та білорусів на Олімпіаду.

59-річний Гашек виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі.