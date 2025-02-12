Сокіл здолав Кременчук, Шторм розгромив Крижинку у чемпіонаті України

У середу, 12 лютого, відбулось два матчі чемпіонату України з хокею.

Лідер дивізіону Сокіл на виїзді обіграв Кременчук з рахунком 4:3. Перемогу столичному клубу у третьому періоді принесли голи Дениса Бородая та Максима Разумова.

Водночас в Одесі місцевий Шторм вдруге за два дні обіграв абсолютного аутсайдера чемпіонату Крижинку, яка досі залишається єдиною командою без набраних очок цього сезону. Зустріч завершилась з рахунком 9:0.

Зазначимо, що матчі переривались через повітряну тривогу.

Чемпіонат України

12 лютого

Кременчук – Сокіл 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 01:07 Целогородцев, 1:1 – 02:31 Бородай, 2:1 – 04:48 Лялька, 2:2 – 18:43 Ромашенко, 3:2 – 35:21 Брага, 3:3 – 43:00 Бородай, 3:4 – 52:23 Разумов

Шторм – Крижинка 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 02:42 Куцевич, 2:0 – 16:12 Ніконов, 3:0 – 17:52 Портной, 4:0 – 31:00 Ревука, 5:0 – 34:46 Крикля, 6:0 – 37:56 Ревука, 7:0 – 39:56 Сидорено, 8:0 – 49:39 Сидорено, 9:0 – 51:13 Ніконов

Нагадаємо, що вчора Київ Кепіталз виграв свій матч, за рахунок чого наздогнав Сокіл у таблиці чемпіонату України.