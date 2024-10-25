Cан-Хосе повторив ганебний рекорд НХЛ, встановлений ще на почату 60-х років XX століття

Клуб Сан-Хосе Шаркс у матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги поступився Лос-Анджелес Кінгз (2:3) і довів програшну серію на старті сезону до 8 поєдинків, чим повторив ганебний рекорд ліги.

Про це повідомляє сайт рекордів НХЛ.

Команда так невдало розпочинає чемпіонат другий рік поспіль. Найгірший старт в історії ліги належить Бостон Брюїнз. Серією з 8 поразок поспіль Бостон починав сезон-1960/61 та 1961/62.

"Акули" за ці матчі двічі зіграли внічию, але поступилися потім в овертаймі та серії булітів. В інших шести зустрічах Сан-Хосе програв в основний час.

Варто зазначити, що Вінніпег завдяки семиматчевій переможній серії на старті чемпіонату наблизився до рекорду НХЛ.