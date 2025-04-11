Рейнджерс декласував Айлендерс, Нашвілл у серії булітів здолав Юту в НХЛ

У ніч на 11 квітня в межах регулярного сезону НХЛ відбулися 10 матчів.

Нью-Йорк після надрезультативної поразки від Філадельфії здобув розгромну перемогу над Айлендерсом. Рейнджерс перемогли з різницею в 7 шайб.

Також два поєдинки ігрового дня завершилися в серії булітів. Вашингтон зумів дотиснути Кароліну, а Нашвілл виявився сильнішим за Юту.

Хокей – НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 10 квітня

Лос-Анджелес – Анагайм 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Вегас – Сіетл 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Юта – Нашвілл 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1 по булітах)

Колорадо – Ванкувер 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Даллас – Вінніпег 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Вашингтон – Кароліна 5:4 Б (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0 по булітах)

Айлендерс – Рейнджерс 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)

Флорида – Детройт 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Коламбус – Баффало 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Бостон – Чикаго 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Нагадаємо, Ванкувер зумів встановити рекорд НХЛ, вдало провівши кінцівку гри з Далласом.