Рейнджерс декласував Айлендерс, Нашвілл у серії булітів здолав Юту в НХЛ
У ніч на 11 квітня в межах регулярного сезону НХЛ відбулися 10 матчів.
Нью-Йорк після надрезультативної поразки від Філадельфії здобув розгромну перемогу над Айлендерсом. Рейнджерс перемогли з різницею в 7 шайб.
Також два поєдинки ігрового дня завершилися в серії булітів. Вашингтон зумів дотиснути Кароліну, а Нашвілл виявився сильнішим за Юту.
Регулярний чемпіонат, 10 квітня
Лос-Анджелес – Анагайм 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Вегас – Сіетл 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Юта – Нашвілл 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1 по булітах)
Колорадо – Ванкувер 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Даллас – Вінніпег 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Вашингтон – Кароліна 5:4 Б (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0 по булітах)
Айлендерс – Рейнджерс 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)
Флорида – Детройт 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Коламбус – Баффало 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Бостон – Чикаго 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
Нагадаємо, Ванкувер зумів встановити рекорд НХЛ, вдало провівши кінцівку гри з Далласом.