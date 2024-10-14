Вінніпег в овертаймі обіграв Міннесоту, Даллас розібрався з Сіетлом: результати матчів НХЛ

У ніч з 13 на 14 жовтня відбулося 4 матчі у Національній хокейні лізі сезону-2024/25.

Вінніпег в овертаймі обіграв Міннесоту із рахунком 2:1. Даллас здобув "суху" перемогу над Сіетлом, Едмонтон програв Калгарі, а Вегас здолав Анахайм.

НХЛ-2024/25, регулярний чемпіонат

14 жовтня

Вінніпег – Міннесота – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Едмонтон – Калгарі – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Даллас – Сіетл – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Вегас – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Нагадаємо, у матчі 13 жовтня Юта в овертаймі обіграла Рейнджерс.