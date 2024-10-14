Вінніпег в овертаймі обіграв Міннесоту, Даллас розібрався з Сіетлом: результати матчів НХЛ
NHL
У ніч з 13 на 14 жовтня відбулося 4 матчі у Національній хокейні лізі сезону-2024/25.
Вінніпег в овертаймі обіграв Міннесоту із рахунком 2:1. Даллас здобув "суху" перемогу над Сіетлом, Едмонтон програв Калгарі, а Вегас здолав Анахайм.
НХЛ-2024/25, регулярний чемпіонат
14 жовтня
Вінніпег – Міннесота – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Едмонтон – Калгарі – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Даллас – Сіетл – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Вегас – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Нагадаємо, у матчі 13 жовтня Юта в овертаймі обіграла Рейнджерс.