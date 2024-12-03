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Нью-Джерсі на виїзді розгромив Рейнджерс, Чикаго знову програв, Юта не зупинила Даллас: результати матчів НХЛ

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 07:41
Нью-Джерсі на виїзді розгромив Рейнджерс, Чикаго знову програв, Юта не зупинила Даллас: результати матчів НХЛ
Торонто Мейпл Ліфс
НХЛ

У ніч на вівторок, 3 грудня, відбулися три матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Один з лідерів Східної конференції Нью-Джерсі здобув на виїзді розгромну перемогу над Рейнджерс.

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Чикаго зазнав вже 15-ї поразки в основний час та 17-ї загалом, цього разу від Торонто.

Даллас виграв свій третій поєдинок поспіль, обігравши у складному матчі Юту.

НХЛ – Регулярний сезон
3 грудня

Рейнджерс – Нью-Джерсі 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Торонто – Чикаго 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Юта – Даллас 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня НХЛ.

НХЛ Рейнджерс Торонто Чикаго Юта Нью-Джерсі Даллас Старз

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