Нью-Джерсі на виїзді розгромив Рейнджерс, Чикаго знову програв, Юта не зупинила Даллас: результати матчів НХЛ

У ніч на вівторок, 3 грудня, відбулися три матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Один з лідерів Східної конференції Нью-Джерсі здобув на виїзді розгромну перемогу над Рейнджерс.

Читайте також : Шведський захисник став рекордсменом Тампи-Бей

Чикаго зазнав вже 15-ї поразки в основний час та 17-ї загалом, цього разу від Торонто.

Даллас виграв свій третій поєдинок поспіль, обігравши у складному матчі Юту.

НХЛ – Регулярний сезон

3 грудня

Рейнджерс – Нью-Джерсі 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Торонто – Чикаго 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Юта – Даллас 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня НХЛ.