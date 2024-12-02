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Детройт програв Ванкуверу в овертаймі, Анагайм за рахунок булітів переміг Оттаву: результати матчів НХЛ

Олексій Погорелов — 2 грудня 2024, 10:18
Детройт програв Ванкуверу в овертаймі, Анагайм за рахунок булітів переміг Оттаву: результати матчів НХЛ
Анагайм Дакс
НХЛ

Ввечері неділі, 1 грудня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Перший же матч подарував вболівальникам овертайм, у якому Ванкувер вирвав перемогу над Детройтом.

Потім Бостон та Коламбус з однаковим рахунком перегралиМонреаль та Чикаго відповідно, а Даллас здолав Вінніпег.

У ніч на 2 грудня Анагайм та Оттава навіть за допомоги овертайму не змогли визначити переможця. У булітах точнішими були "качки".

НХЛ – регулярний сезон
1-2 грудня

Детройт – Ванкувер 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Бостон – Монреаль 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Чикаго – Коламбус 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Даллас – Вінніпег 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Анагайм – Оттава 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по булітах – 2:0)

Нагадаємо, що днем раніше відбувся матч чемпіонату України між Кременчуком та Київ Кепіталз.

Команди закидували одну шайбу на двох протягом кожного з періодів, тож гра вийшла не найрезультативнішою.

Анагайм Ванкувер Вінніпег Детройт Коламбус Монреаль НХЛ Оттава Чикаго Бостон Брюінз Даллас Старз

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