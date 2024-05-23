Канада та Швейцарія стали першими півфіналістами ЧС

У четвер, 23 травня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Зокрема, Канада обіграла Словаччину (6:3), а Швейцарія змогла дотиснути Німеччину (2:1).

Чемпіонат світу з хокею

21 травня

Канада — Словаччина 6:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Швейцарія — Німеччина 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Сьогодні відбудуться ще два чвертьфінальні матчі:

21:20 Швеція — Фінляндія

— Фінляндія 21:20 США — Чехія

Матчі 1/2 фіналу відбудуться у суботу, 25 травня.

Нагадаємо, збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.