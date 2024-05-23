Канада та Швейцарія стали першими півфіналістами ЧС
У четвер, 23 травня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Зокрема, Канада обіграла Словаччину (6:3), а Швейцарія змогла дотиснути Німеччину (2:1).
Чемпіонат світу з хокею
21 травня
Канада — Словаччина 6:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Швейцарія — Німеччина 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Сьогодні відбудуться ще два чвертьфінальні матчі:
- 21:20 Швеція — Фінляндія
- 21:20 США — Чехія
Матчі 1/2 фіналу відбудуться у суботу, 25 травня.
Нагадаємо, збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.