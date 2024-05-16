Канада здолала Норвегію: результати ЧС з хокею

У четвер, 16 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Австрія здобула перемогу над Фінляндією – 3:2. Вирішальна шайба була закинута за 0,2 секунди до кінця основного часу.

В іншій зустрічі групи А збірна Канади обіграла Норвегію.

У групі В Швеція розібралась з Казахстаном, а США розгромили Францію.

Чемпіонат світу з хокею

16 травня

Група A

Фінляндія — Австрія 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Канада — Норвегія 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Група В

Казахстан — Швеція 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



США — Франція 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.