Пішов з життя колишній гравець Монреаля та дворазовий володар Кубку Стенлі

Монреаль Канадієнс повідомив про смерть свого колишнього нападника Чака Лефлі. Хокеїст пішов з життя 26 січня у своєму рідному містечку Гросс-Айл (провінція Манітоба) у віці 76 років. Точна причина смерті не повідомляється.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Він був не тільки талановитим хокеїстом, але й шанованою людиною у своїй громаді, де був прикладом і наставником для багатьох молодих хокеїстів", – йдеться в публікації.

Лефлі був обраний Монреалем під 6-м номером на драфті 1970 року після виступів за національну збірну Канади. У складі Канадієнс він двічі здобував Кубок Стенлі: у 1971 році (приєднавшись до команди перед плейоф) та у 1973 році. У середині сезону 1974/75 форварда обміняли до Сент-Луїс Блюз, де він у сезоні (1975/76) набрав 85 очок.

Загалом у регулярних чемпіонатах НХЛ Чак Лефлі провів 407 матчів, у яких набрав 292 очки (128 голів + 164 асисти). За Монреаль він відіграв 174 поєдинки (105 очок).

Лефлі виріс у сільській громаді разом із братами, а після завершення кар'єри повернувся туди, щоб займатися фермерством разом із братом Гленом.