Форвард збірної України пояснив причини нищівної поразки від Латвії

Форвард збірної України з хокею Дмитро Німенко прокоментував поразку від Латвії (1:5) у матчі вирішального раунду олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Є позитив. Багато виконали роботи, і певний позитив можна знайти. Команда трохи додає, і ми зробимо все, щоб виграти в останньому матчі. Ми готувалися до Латвії. Знали, що нам буде тяжко, а нас підвели вилучення. Як завжди. Багато вилучень, і наші суперники у більшості нам забивають. Приємно грати при заповнених трибунах, нехай навіть глядачі підтримують суперника", – сказав Німенко.

У першому поєдинку "синьо-жовті" програли Франції (2:7). Зазначимо, що після двох поразок команда Дмитра Христича втратила шанси відібратися на Олімпіаду-2026, адже лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

Завершальний поєдинок відбору українці зіграють 1 вересня проти Словенії. Початок — о 13:00 за київським часом.

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році збірна посіла 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.