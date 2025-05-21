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Флорида закинула 5 шайб Кароліні в першому матчі фіналу Східної конференції

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 07:48
Флорида закинула 5 шайб Кароліні в першому матчі фіналу Східної конференції

У ніч на 21 травня стартував фінал Східної конференції Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Чинний володар Кубку Стенлі Флорида на виїзді переграла Кароліну з рахунком 5:2.

Пантерз були менш активні в нападі, завдавши всього 20 кидків по воротам Гаррікейнс, але мали чудову реалізацію. Кароліна зробила 33 кидки.

НХЛ – Кубок Стенлі-2024/25
Фінал Сходу, 21 травня

Кароліна – Флорида – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Нагадаємо, у попередньому раунді Кароліна вибила Вашингтон Кепіталз. Схоже, це засмутило російського гравця столичного клубу Олександра Алексєєва, який влаштував бійку в нетверезому стані поблизу однієї з піцерій столиці США. 

Кароліна Кубок Стенлі НХЛ Флорида Пантерз

Флорида Пантерз

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