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Вінніпег перервав переможну серію Нью-Джерсі, Нешвілл "всуху" розгромив Лос-Анджелес у НХЛ

Софія Кулай — 11 листопада 2026, 08:15
Вінніпег перервав переможну серію Нью-Джерсі, Нешвілл всуху розгромив Лос-Анджелес у НХЛ
Результати матчів НХЛ за 11 листопада
Getty Images

У ніч проти 11 листопада завершилися сім ігор регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Вінніпег перервав переможну серію Нью-Джерсі, яка тривала 5 матчів поспіль. До цього востаннє гості програвали 29 жовтня Колорадо (2:5).

Переможці одразу двох поєдинків визначалися в овертаймах: Монреаль програв Міннесоті, а Вашингтон дотиснув Оттаву.

Флорида розгромила Коламбус, а Лос-Анджелес "всуху" програв Нешвілл. Сент-Луїс вперше за останніх чотири поєдинки переміг, обігравши Детройт. Автором переможної шайби став американець Джиммі Снаггеруд.

НХЛ – регулярний чемпіонат
11 листопада

Вінніпег – Нью-Джерсі 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Монреаль – Міннесота 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Оттава – Вашингтон 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Торонто – Колорадо 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Коламбус – Флорида 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Сент-Луїс – Детройт 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Лос-Анджелес – Нешвілл 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулися три поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ сезону-2026/27.

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