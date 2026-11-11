Вінніпег перервав переможну серію Нью-Джерсі, Нешвілл "всуху" розгромив Лос-Анджелес у НХЛ
У ніч проти 11 листопада завершилися сім ігор регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Вінніпег перервав переможну серію Нью-Джерсі, яка тривала 5 матчів поспіль. До цього востаннє гості програвали 29 жовтня Колорадо (2:5).
Переможці одразу двох поєдинків визначалися в овертаймах: Монреаль програв Міннесоті, а Вашингтон дотиснув Оттаву.
Флорида розгромила Коламбус, а Лос-Анджелес "всуху" програв Нешвілл. Сент-Луїс вперше за останніх чотири поєдинки переміг, обігравши Детройт. Автором переможної шайби став американець Джиммі Снаггеруд.
Вінніпег – Нью-Джерсі 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Монреаль – Міннесота 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Оттава – Вашингтон 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Торонто – Колорадо 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Коламбус – Флорида 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Сент-Луїс – Детройт 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Лос-Анджелес – Нешвілл 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися три поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ сезону-2026/27.