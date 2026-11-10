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6 поразка поспіль Ванкувера, Сан-Хосе у багатостраждальній серії булітів дотиснув Айлендерс в НХЛ

Софія Кулай — 10 листопада 2026, 09:10
6 поразка поспіль Ванкувера, Сан-Хосе у багатостраждальній серії булітів дотиснув Айлендерс в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 10 листопада
Getty Images

У ніч із 9-го на 10-те листопада відбулися три поєдинки поточного сезону-2026/27 регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

У двох із трьох матчів був зафіксований ідентичний рахунок 3:1. Перемоги з таким результатом здобули Едмонтон і Філадельфія.

А от переможця останньої зустрічі визначили лише по булітах. Основний час та овертайм гри Сан-Хосе – Айлендерс закінчилися миром – 2:2. Цікаво, що серед 16 виконаних булітів був реалізований лише один. Його автором став швед Івар Стенберг, який приніс перемогу Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний чемпіонат
10 листопада

Едмонтон – Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Ванкувер – Філадельфія 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Сан-Хосе– Айлендерс 3:2 після булітів (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

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Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

У середу, 11 листопада, заплановані сім нових протистоянь, в одному з яких Оттава прийме Вашингтон. Напередодні цієї зустрічі біля домашньої арени господарів планується акція протесту. Українська громада, яка проживає у Канаді, влаштує протест через приїзд у їхнє місто російського хокеїста Вашингтона Олександра Овєчкіна, який активно підтримує режим Володимира Путіна.

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