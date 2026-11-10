6 поразка поспіль Ванкувера, Сан-Хосе у багатостраждальній серії булітів дотиснув Айлендерс в НХЛ
У ніч із 9-го на 10-те листопада відбулися три поєдинки поточного сезону-2026/27 регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
У двох із трьох матчів був зафіксований ідентичний рахунок 3:1. Перемоги з таким результатом здобули Едмонтон і Філадельфія.
А от переможця останньої зустрічі визначили лише по булітах. Основний час та овертайм гри Сан-Хосе – Айлендерс закінчилися миром – 2:2. Цікаво, що серед 16 виконаних булітів був реалізований лише один. Його автором став швед Івар Стенберг, який приніс перемогу Сан-Хосе.
Едмонтон – Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Ванкувер – Філадельфія 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Сан-Хосе– Айлендерс 3:2 після булітів (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
У середу, 11 листопада, заплановані сім нових протистоянь, в одному з яких Оттава прийме Вашингтон. Напередодні цієї зустрічі біля домашньої арени господарів планується акція протесту. Українська громада, яка проживає у Канаді, влаштує протест через приїзд у їхнє місто російського хокеїста Вашингтона Олександра Овєчкіна, який активно підтримує режим Володимира Путіна.