Тампа обіграла Вегас, 10 шайб у двох поєдинках: результати матчів НХЛ

У ніч з 17 на 18 жовтня у Національній хокейній лізі відбулось 11 поєдинків регулярного чемпіонату-2024/2025.

Тампа-Бей вдома обіграла Вегас. У матчах Коламбус – Баффало та Сіетл – Філадельфія господарі закинули 6 шайб, але і пропустили 4.

Варто зазначити, що у матчі між Флоридою та Ванкувером двоє латвійців вчинили бійку.

НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 18 жовтня

Монреаль – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Оттава – Нью-Джерсі – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Тампа-Бей - Вегас - 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Вашингтон – Даллас – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Коламбус – Баффало – 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)

Флорида – Ванкувер – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Детройт – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Нешвілл – Едмонтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Сент-Луїс – Айлендерс – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Чикаго – Сан-Хосе – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Сіетл - Філадельфія - 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Даллас домовився про контракт на суму 66 млн доларів із голкіпером.