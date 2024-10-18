Тампа обіграла Вегас, 10 шайб у двох поєдинках: результати матчів НХЛ
У ніч з 17 на 18 жовтня у Національній хокейній лізі відбулось 11 поєдинків регулярного чемпіонату-2024/2025.
Тампа-Бей вдома обіграла Вегас. У матчах Коламбус – Баффало та Сіетл – Філадельфія господарі закинули 6 шайб, але і пропустили 4.
Варто зазначити, що у матчі між Флоридою та Ванкувером двоє латвійців вчинили бійку.
Монреаль – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Оттава – Нью-Джерсі – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Тампа-Бей - Вегас - 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)
Вашингтон – Даллас – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Коламбус – Баффало – 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)
Флорида – Ванкувер – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Детройт – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Нешвілл – Едмонтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Сент-Луїс – Айлендерс – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Чикаго – Сан-Хосе – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Сіетл - Філадельфія - 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Даллас домовився про контракт на суму 66 млн доларів із голкіпером.