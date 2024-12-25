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Матч Київ Кепіталз – Крижинка перенесено

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 13:57
Матч Київ Кепіталз – Крижинка перенесено
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Матч чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз – Крижинка перенесли.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Причина невказана. Ймовірно, проблеми з електропостачанням через обстріл Росією енергетичних об'єктів України. Також не вказали дату, на яку цю гру перенесли.

Київ Кепіталз за 14 матчів набрав 32 очки. Такий результат дозволяє посідати друге місце, відстаючи від Сокола на 2 бали. Крижинка програла всі 12 поєдинків у сезоні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, відбудеться матч між Соколом та Штормом.

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