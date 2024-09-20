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Матч Костюк проти Шнайдер перенесли на інший день: відома причина

Руслан Травкін — 20 вересня, 12:47
Матч Костюк проти Шнайдер перенесли на інший день: відома причина
Марта Костюк
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Сьогодні, 20 вересня, перша ракетка України Марта Костюк (18) мала зіграти матч 1/4 фіналу на хардовому турнірі WTA 500 у Сеулі (Південна Корея) проти Діани Шнайдер (20). Гру довелося перенести через сильну зливу.

Про це повідомили організатори змагань.

Інші матчі дня також перенесли на суботу. Зазначимо, що на 21 вересня заплановано провести і півфінальні поєдинки.

Нагадаємо, у матчі другого кола Марта зуміла обіграти нідерландку Аранчу Рус.

WTA Марта Костюк перенесення матчів Діана Шнайдер

Марта Костюк

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