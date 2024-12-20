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Кременчук прийме Крижинку в матчі чемпіонату України з хокею

Руслан Травкін — 20 грудня 2024, 07:44
Кременчук прийме Крижинку в матчі чемпіонату України з хокею
.facebook.com/hckremenchuk2010

У п'ятницю, 20 грудня, відбудеться матч регулярного чемпіонату України по хокею, в якому Кременчук прийме головного аутсайдера ліги Крижинку.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 14:00 за київським часом.

Кременчук розташувався на четвертій сходинці турнірної таблиці. Клуб із Полтавської області за 12 матчів набрав 21 очко.

Київська команда з молодим складом йде на останньому місті, програвши всі 10 поєдинків. 

LIVE трансляція Кременчук хокей ХК Крижинка

LIVE трансляція

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