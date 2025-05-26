IIHF планує запустити новий міжнародний турнір для 12 збірних із Європи

У межах щорічного конгресу, що співпав із проведенням чемпіонату світу-2025, Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) ухвалила рішення про організацію нового міжнародного змагання для національних команд – Кубку європейських націй.

Про це повідомила пресслужба IIHF.

Метою створення цього турніру є надання можливості всім національним збірним брати участь у важливих іграх у періоди європейських міжнародних перерв. У турнірі заплановано участь 12 збірних.

Крім того, на конгресі було анонсовано проведення Глобального хокейного форуму цієї осені у Ніцці. Форум зосередиться на трьох ключових напрямках: розвиток хокею, маркетингові стратегії та жіночий хокей.

Національним асоціаціям запропонували делегувати представників у кожному із зазначених напрямів.

Як відомо, у лютому 2025 вперше було проведено турнір 4-х націй, який замінив традиційний для цієї пори Матч усіх зірок НХЛ.

Нагадаємо, 25 травня завершився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, де перемогу здобули хокеїсти збірної США, які перемогли у фіналі збірну Швейцарії.