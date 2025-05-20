Гашек: За 110 днів президентства Трамп лише допоміг Путіну
Легендарний хокеїст Домінік Гашек відреагував на можливий відхід Дональда Трампа з мирних переговорів між Україною та РФ.
У соцмережах переможець Ігор-1998 заявив, що Трамп за час президентства лише допоміг Путіну.
"Трамп погрожує "відступити" від мирних переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу....
Тепер, коли він "відходить", вже занадто пізно. За 110 днів президент Трамп завдав багато шкоди і допоміг імперіалістичній Росії та злочинцю Путіну, як жоден політик у світі з початку війни в лютому 2022 року", – написав Гашек.
Зазначимо, що після телефонної розмови з Путіном Трамп допустив, що США можуть залишити роль перемовника між Україною та РФ.
Гашек на професійному рівні виступав з 1980 до 2011 року. В НХЛ він відіграв 18 сезонів, зігравши 735 поєдинків. У 2002 та 2008 році вигравав Кубок Стенлі. Разом зі збірною Чехії воротар став олімпійським чемпіоном у 1998 році.