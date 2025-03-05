Визначився розклад плейоф чемпіонату України
ХК Сокіл
Стали відомі дати проведення матчів першого раунду плейоф у чемпіонаті України з хокею.
Про це повідомляє ФХУ.
Відкриє плейоф протистояння чинного чемпіона та віцечемпіона минулого сезону. Сокіл прийме Кременчук 7 березня у Києва на арені "Атек". Після двох матчів серія переїде у Кременчук.
Друга команда чемпіонату Київ Кепіталз зустрінеться з одеським Штормом 8 березня на столичній арені "Шалет".
Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх матчів серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.
Напередодні Сокіл розгромив Дніпро та виграв регулярний сезон чемпіонату України.