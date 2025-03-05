Визначився розклад плейоф чемпіонату України

Стали відомі дати проведення матчів першого раунду плейоф у чемпіонаті України з хокею.

Про це повідомляє ФХУ.

Відкриє плейоф протистояння чинного чемпіона та віцечемпіона минулого сезону. Сокіл прийме Кременчук 7 березня у Києва на арені "Атек". Після двох матчів серія переїде у Кременчук.

Друга команда чемпіонату Київ Кепіталз зустрінеться з одеським Штормом 8 березня на столичній арені "Шалет".

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх матчів серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Напередодні Сокіл розгромив Дніпро та виграв регулярний сезон чемпіонату України.