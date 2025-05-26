Едмонтон розгромив Даллас вдома та вийшов уперед у півфінальній серії Кубку Стенлі

У ніч з 25 на 26 травня відбувся третій матч фінальної серії Західної конференції НХЛ між Едмонтоном та Далласом.

Ойлерз удруге поспіль здобули перемогу та вийшли вперед у серії.

Найрезультативнішими гравцями стали Евандер Кейн (3 асисти), Раян Ньюджент-Хопкінс (3 асисти) та Зак Хайман (2 шайби та 1 асист).

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

Фінал Заходу, 26 травня

Едмонтон – Даллас 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

(2:1 в серії)

Зазначимо, що у фінальній серії Сходу рахунок Флорида вже виграла три поєдинки поспіль та знаходиться за крок від фіналу Кубку Стенлі.