Едмонтон розгромив Даллас вдома та вийшов уперед у півфінальній серії Кубку Стенлі
У ніч з 25 на 26 травня відбувся третій матч фінальної серії Західної конференції НХЛ між Едмонтоном та Далласом.
Ойлерз удруге поспіль здобули перемогу та вийшли вперед у серії.
Найрезультативнішими гравцями стали Евандер Кейн (3 асисти), Раян Ньюджент-Хопкінс (3 асисти) та Зак Хайман (2 шайби та 1 асист).
НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
Фінал Заходу, 26 травня
Едмонтон – Даллас 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
(2:1 в серії)
Зазначимо, що у фінальній серії Сходу рахунок Флорида вже виграла три поєдинки поспіль та знаходиться за крок від фіналу Кубку Стенлі.