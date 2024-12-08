Двоє хокеїстів загинули внаслідок російського ракетного удару
ФХУ
Українські хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін загинули внаслідок російської ракетної атаки в Запоріжжі, яка відбулася 6 грудня.
Про це повідомила Федерація хокею України.
Обидва гравці виступали за аматорську команду "Аврора". Тітов був капітаном клубу. А Брагін, окрім виступів за аматорський колектив, тренував дітей у місцевій дитячо-юнацькій школі.
Нагадаємо, напередодні півзахисник сумської Вікторії з Першої ліги зазнав поранення внаслідок ракетного обстрілу РФ.
Нещодавно стало відомо, що два хокеїсти молодіжної збірної України завершили кар’єру у 20 років.