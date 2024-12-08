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Двоє хокеїстів загинули внаслідок російського ракетного удару

Микола Дендак — 8 грудня 2024, 15:41
Двоє хокеїстів загинули внаслідок російського ракетного удару
ФХУ

Українські хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін загинули внаслідок російської ракетної атаки в Запоріжжі, яка відбулася 6 грудня.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Обидва гравці виступали за аматорську команду "Аврора". Тітов був капітаном клубу. А Брагін, окрім виступів за аматорський колектив, тренував дітей у місцевій дитячо-юнацькій школі.

Нагадаємо, напередодні півзахисник сумської Вікторії з Першої ліги зазнав поранення внаслідок ракетного обстрілу РФ.

Нещодавно стало відомо, що два хокеїсти молодіжної збірної України завершили кар’єру у 20 років.

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