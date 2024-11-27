Півзахисник клубу Першої ліги зазнав поранення внаслідок ракетного обстрілу РФ
Півзахисник Вікторії Максим Чеглов постраждав внаслідок російського обстрілу Сум 17 листопада.
Про це повідомив коментатор матчу Першої ліги України Вікторія — ЮКСА, який транслювався на YouTube-каналі DIVISPORT.
"Був приліт балістичною ракетою по місту Суми, тоді загинули 12 людей, двоє з них – діти. Приліт був у щільну міську забудову, пошкоджено багатоквартирні будинки. Я це говорю, бо півзахисник Вікторії Максим Чеглов сьогодні у заявці, але невідомо, чи зможе він взяти участь у грі саме через цей ракетний удар.
Він був поруч із епіцентром удару, отримав поранення ноги у тому моменті. Тож він не може повноцінно грати з перших хвилин за свою команду", – сказав коментатор.
Матч Вікторія – ЮКСА повинен був відбутися 24 листопада, але через затяжну повітряну тривогу у Сумах його не зіграли та перенесли.
27 листопада команди зустрілися в Черкасах, гра завершилися перемогою Вікторії з рахунком 5:1.