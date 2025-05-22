Гашек заступився за чеського хокеїста, який підписав контракт із російським Адміралом

Легенда чеського хокею Домінік Гашек не став критикувати свого земляка Лібора Шулака, який продовжив контракт із російським клубом Адмірал Хабаровськ. Дворазовий володар Кубку Стенлі звинувачує у бездіяльності політиків Чехії, які ніяк не реагують на те, що чеські спортсмени продовжують виступи у РФ.

Про це Гашек написав у соцмережі "Х".

"Я знаю, що багато людей критикують цього хокеїста. Однак він дотримується законів нашої країни, які встановлені нашими законодавцями. 1) Наші депутати та сенатори дозволяють нашим громадянам створювати цінності у країні ворога, які він (Росія) використовує проти нас та наших союзників.

2) Наші депутати та сенатори дозволяють нашим громадянам імпортувати робочу силу до Росії. На кожного громадянина Чехії, який працює в Росії, припадає один росіянин, який може, наприклад, вбивати на війні в Україні, здійснити терористичну діяльність в ЄС тощо", – написав Домінік.

Олімпійський чемпіон також закликав жителів Чехії створювати тиск на представників влади, щоб вони змінили такий розклад подій.

"Якщо когось так само, як і мене, турбує робота наших громадян у Росії, будь ласка, чиніть такий самий тиск на наших законодавців (яких ми вибрали), щоб вони встановили правила – закони, щоб ці закони не дозволяли нашим громадянам працювати у ворожій країні (імперіалістичній Росії). Обов'язок наших законодавців – захищати суспільство від небезпечної поведінки, якою є робота у ворожій країні!", – додав Гашек.

Vím, že mnohých kritika vede na tohoto hokejistu. On však dodržuje zákony naší země, které nastavili naši zákonodárci. 1)Naši poslanci a senátoři umožňují našim občanům vytvářet hodnoty v zemi nepřítele, které on (russko) používá proti nám a našim spojencům. 2)Naši poslanci a… https://t.co/kyniSXTurv — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 21, 2025

Зазначимо, що Гашек він початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.