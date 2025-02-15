Дніпро розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У суботу, 15 лютого, відбувся матч чемпіонату України, в якому херсонський Дніпро обіграв київську Крижинку.

Поєдинок завершився з рахунком 11:2.

Дніпро вже у першому періоду фактично вирішив долу протистояння, відповівши на шайбу Чаки чотирма влучними кидками. Надалі гравці херсонського клубу довели рахунок до непристойного, відзначився ще 7 разів у воротах суперника.

Чемпіонат України

24 тур, 15 лютого

Крижинка – Дніпро Херсон 2:11 (1:4,1:2,0:5)

Шайби: 1:0 – 3:34 Чайка, 1:1 – 8:38 Халін (більшість), 1:2 – 11:28 Смертенюк, 1:3 – 17:51 Бортніков, 1:4 – 18:08 Халін, 1:5 – 20:19 Деркач (більшість), 2:5 – 26:08 Древаль, 2:6 – 34:21 Цюра, 2:7 – 42:19 Лактіонов, 2:8 – 50:02 Жовтяк, 2:9 – 51:40 Жовтяк, 2:10 – 56:58 Чуприна, 2:11 – 57:23 Жовтяк

Перемога дозволила Дніпру набрати 15 очок, Крижинка наразі ще не набирала балів у чемпіонаті.

Лідером турнірної таблиці є Сокіл. Кияни мають в активі 56 пунктів за 23 тури, що дозволяє на 4 очки випереджати Київ Кепіталз.

Нагадаємо, напередодні юнацька збірна України здобула першу в історії перемогу на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі.