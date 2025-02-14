Сокіл та Київ Кепіталз зіграють у матчі лідерів чемпіонату України
Київ Кепіталз
Сьогодні, 14 лютого, відбудеться два матчі чемпіонату України з хокею.
Лідер турнірної таблиці Сокіл зустрінеться в дербі з Київ Кепіталз, які розташувалися на другій сходинці.
Також очний поєдинок проведуть ще дві команди, що є головними претендентами на вихід у плейоф – Шторм Одеса та Кременчук.
Трансляція матчів буде доступна на YouTube-каналі Setanta Sports та Федерації хокею України.
Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат
14 лютого
14 лютого
18:00 Сокіл – Київ Кепіталз
18:00 Шторм Одеса – Кременчук
Зазначимо, що сьогодні юнацька збірна України зіграє другий матч у межах Європейського Юнацького Олімпійського Фестивалю. Раніше українці зазнали поразки від Словаччини у дебютній грі на ЄЮОФ.