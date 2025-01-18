Перший в історії, хто асистував та закинув шайбу в одному матчі: воротар Піттсбурга зібрав колекцію рекордів НХЛ

Воротар Піттсбург Пінгвінз Алекс Недєлькович вписав себе в історії Національної хокейної ліги. Він став першим голкіпером, який відзначився результативною передачею та забитим голом за одну гру.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

The first goalie in NHL history to score a goal and record an assist in a game.



Alex Nedeljkovic. 🐧 pic.twitter.com/PqLEL1IVld — NHL (@NHL) January 18, 2025

Сталося це під час зустрічі з Баффало Сейбрз, яка завершилася з рахунком 5:2 на користь "пінгвінів". Хокеїст, коли суперники зняли власного голкіпера, зумів зупинити атаку Баффало та наважився на дальній кидок.

Також він відбив 40 кидків із 42 (95,2%). Раніше жоден голкіпер НХЛ, який закидав шайбу, не робив стільки сейвів у грі з голом.

Most saves made by a goalie in a game where they scored a goal:

40- @penguins Alex Nedeljkovic (Earlier tonight vs BUF)

39- Tristan Jarry (PIT, 11/30/2023 vs TB)

32- Jose Theodore (MTL, 1/2/2001 vs NYI)

31- Mike Smith (PHX, 10/13/13 vs DET)

30- Damian Rhodes (OTT, 1/2/1999 vs NJ) pic.twitter.com/AZSw4q7exW — StatsCentre (@StatsCentre) January 18, 2025

29-річний американець став усього другим воротарем в історії франшизи, хто відзначався під час гри НХЛ. Раніше це вдалося Трістану Джаррі в листопаді 2023 року.

Таким чином, Піттсбург став лише другою командою в історії НХЛ, за яку забивали два воротарі. Раніше подібне вдавалося лише представникам Нешшвіл Предаторс (Пекка Рінне у 2020 році та Кріс Мейсон у 2006).

So much love for Alex Nedeljkovic, NHL goal-scorer 🫶 pic.twitter.com/fQu1kVaQZR — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 18, 2025

Раніше два очки за "пінгвінів" в одному поєдинку набирали Том Баррассо (тричі), Венделл Янг та Мішель Діон, але всі вони не забивали голів, а двічі виступали у ролі асистентів.

Alex Nedeljkovic becomes the first goalie to score in the:



- ECHL: Dec. 30, 2016

- AHL: Mar. 10, 2018 & Nov. 17, 2023

- NHL: Jan. 17, 2025



A natural goalscorer 😎



(🎥: @TheAHL, @ECHL) pic.twitter.com/JtYEtl276F — NHL (@NHL) January 18, 2025

Для Недєльковича це був перший гол у головному дивізіоні північно-американського хокею, але йому вдавалося вражати ворота суперників і в лігах, які йдуть за НХЛ – АHL та ЕCHL.

Національна хокейна ліга була заснована ще 1917 року. За всю історію лише 15 воротарів відзначалися закинутою шайбою: Білл Сміт (1980), Рон Гекстолл (1987, 1989), Кріс Осгуд (1996), Мартін Бродо (2000, 2013), Жозе Теодор (2001), Евгеній Набоков (2002), Міка Норонен (2004), Кріс Мейсон (2006), Кем Уорд (2011), Майк Сміт (2013), Пекка Рінне (2020), Лінус Улльмарк (2023), Трістан Джаррі (2024) та Філіп Густафссон (2024)