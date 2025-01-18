Перший в історії, хто асистував та закинув шайбу в одному матчі: воротар Піттсбурга зібрав колекцію рекордів НХЛ
Воротар Піттсбург Пінгвінз Алекс Недєлькович вписав себе в історії Національної хокейної ліги. Він став першим голкіпером, який відзначився результативною передачею та забитим голом за одну гру.
Про це повідомляє пресслужба НХЛ.
Сталося це під час зустрічі з Баффало Сейбрз, яка завершилася з рахунком 5:2 на користь "пінгвінів". Хокеїст, коли суперники зняли власного голкіпера, зумів зупинити атаку Баффало та наважився на дальній кидок.
Також він відбив 40 кидків із 42 (95,2%). Раніше жоден голкіпер НХЛ, який закидав шайбу, не робив стільки сейвів у грі з голом.
29-річний американець став усього другим воротарем в історії франшизи, хто відзначався під час гри НХЛ. Раніше це вдалося Трістану Джаррі в листопаді 2023 року.
Таким чином, Піттсбург став лише другою командою в історії НХЛ, за яку забивали два воротарі. Раніше подібне вдавалося лише представникам Нешшвіл Предаторс (Пекка Рінне у 2020 році та Кріс Мейсон у 2006).
Раніше два очки за "пінгвінів" в одному поєдинку набирали Том Баррассо (тричі), Венделл Янг та Мішель Діон, але всі вони не забивали голів, а двічі виступали у ролі асистентів.
Для Недєльковича це був перший гол у головному дивізіоні північно-американського хокею, але йому вдавалося вражати ворота суперників і в лігах, які йдуть за НХЛ – АHL та ЕCHL.
Національна хокейна ліга була заснована ще 1917 року. За всю історію лише 15 воротарів відзначалися закинутою шайбою: Білл Сміт (1980), Рон Гекстолл (1987, 1989), Кріс Осгуд (1996), Мартін Бродо (2000, 2013), Жозе Теодор (2001), Евгеній Набоков (2002), Міка Норонен (2004), Кріс Мейсон (2006), Кем Уорд (2011), Майк Сміт (2013), Пекка Рінне (2020), Лінус Улльмарк (2023), Трістан Джаррі (2024) та Філіп Густафссон (2024)