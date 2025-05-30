Мітка легендарного чеха: 45-й рік поспіль у фіналі Кубка Стенлі гратиме одноклубник Ягра

Завдяки виходу у фінал Кубку Стенлі Флориди Пантерз продовжилася унікальна серія. Вже 45-й рік поспіль у фіналі буде грати хокеїст, який протягом кар'єри виступав разом із Яромиром Ягром.

Про це повідомляє статистичний акаунт у соцмережі "Х" Big Head Hockey.

Останні три роки цю роль бере на себе капітан "пантер" фін Олександр Барков.

Хтось вважає, що це "благословення Ягра" перервалося ще в 2022 році. Тоді у складі фіналістів не було гравців, які грали з легендарним форвардом в одній команді НХЛ, але Тампу-Бей представляв Ондржей Палат, з яким Яромир був у складі збірної Чехії на Олімпійських іграх.

Former teammates of Jaromir Jagr have made the Stanley Cup Final in:



1980: Brian Trottier

1981: Brian Trottier

1982: Brian Trottier

1983: Brian Trottier

1984: Mark Messier

1985: Mark Messier

1986: Joe Mullen

1987: Mark Messier

1988: Mark Messier

1989: Jiri Hridina

1990: Mark… pic.twitter.com/C9sOUuiQx9 — Big Head Hockey (@BigHeadHcky) May 29, 2025

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. У 2017 році Яромир знову почав виступати за цю команду. Наприкінці січня легендарний хокеїст продав 80% акцій бізнесмену Томашу Драстілу.