Доходи Касая від гандболу не могли покрити й 10% витрат на купівлю нерухомості в Дубаї

Стала відома зарплата племінника нардепа Касая в Моторі – його родина придбала нерухомість у Дубаї на $1 млн.

Днями в українських медіа вийшло розслідування про родину народного депутата "Слуги народу" з оборонного комітету Геннадія Касая, чия родина в 2022-2023 роках придбала чотири квартири у Дубаї на сумму 37 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі.

Три з чотирьох квартир купив племінник нардепа, ексгравець запорізького Мотора та збірної України з гандболу Олександр Касай.

Зазначимо, що цю нерухомість Олександр придбав у той період, коли родина нардепа потрапила у гучний скандал із поставками з Туреччини курток для армії за завищеними цінами.

Саме Олександр Касай, якому на той час виповнилося 25 років, був одним із власників турецької компанії "Vector avia", яка продала для ЗСУ куртки за 30 млн доларів.

Чемпіон вирішив розібратися, чи міг Олександр Касай, який декілька років виступав за Мотор, завдяки своїм заробіткам у гандболі придбати три квартирі в Дубаї вартістю 768 тисяч доларів.

За Мотор Касай-молодший виступав протягом 5 сезонів, але не був гравцем основи. Контракт із Мотором Олександр підписав, до речі, коли директором спортклубу був його рідний дядько, а зараз народний депутат Геннадій Касай.

За даними Чемпіона, перший час Олександр отримував у Моторі декілька сотень доларів на місяць. Потім Касай-молодший став лідером другої команди Мотора. Почав заробляти близько 1500 доларів. Лідери першої команди отримували від 5000 доларів на місяць.

Місця в основному складі першої команди Олександр не мав, тому що на його позиції виступав більш якісний гравець, капітан Мотора та збірної України Захар Денисов.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, бюджет Мотора було значно скорочено. До речі, в розслідуванні є невеличка помилка стосовно Олександра – він не закінчив грати в гандбол у 2023 році. Касай продовжив свої виступи.

З Мотора він перейшоів у латвійський клуб Огре. Потім до литовського Пено Жвайгждес. Але це напіваматорский рівень – гравці в цих першостях зазвичай заробляють до 700 євро на місяць. Тож доходи Олександра від гандболу, за нашими підрахунками, склали до 65 тисяч доларів за його спортивну кар’єру. Тобто, не могли покрити й 10 відсотків витрат на купівлю нерухомості в Дубаї.

Що ж стосується його здібностей в бізнесі, то нехай краще профільні медіа дадуть відповідь, за рахунок чого формувалися бізнес-успіхи Олександра. Завдяки родинним зв’язкам з дядькою та татом, чи Касай-молодший дійсно має геніальні бізнес-навички, завдяки яким вже в 25 років зумів стати заможною людиною, паралельно граючи "фул-тайм" за професійну гандбольну команду.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець