Палац спорту в Києві перейменують на честь легендарного українського тренера з гандболу

Палац спорту у Києві буде названий на честь легендарного українського тренера жіночого гандбольного клубу Спартак Ігоря Турчина.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Таку ініціативу було підтримано під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України.

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, який був ініціатором цієї ідеї, відзначив важливість постаті Турчина в історії гандболу.

"Це велика подія. Бо це видатна постать, яка зробила для українського і світового гандболу таке, що ця гра почала надихати не лише одне покоління. На сьогодні у Європі гандбол стоїть після футболу, а в деяких країнах на першому місці. За його книгами готуються провідні команди світу".

Також очільник ФГУ стверджує, що спроби дати ім'я Палацу на честь Турчина були ще 33 роки тому, у рік смерті українського наставника. Водночас міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що буде сприяти реалізації цього рішення.

Зауважимо, що Турчина за його спортивні досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса. Під його керівництвом Спартак 20 разів виграв чемпіонат СРСР та здобув 13 титулів переможця Кубку європейських чемпіонів.

Жіноча збірна з гандболу СРСР на чолі з Турчином виграла два олімпійських "золота" (Монреаль-1976 та Москва-1980) та посіла третє місце на Олімпіаді-1988 в Сеулі. Окрім того, національна команда під його орудою двічі ставала чемпіоном світу (1982, 1986 роки).

Нагадаємо, що напередодні Гутцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету України.