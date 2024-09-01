Окупанти знищили Палац Спорту у Харкові

Палац Спорту що у Харкові постраждав від ракетного обстрілу армією РФ.

Про це повідомляє Українська Правда.

Удень, 1 вересня, росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, 41 поранений, з них 5 дітей.

Зазначимо, що під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, вранці 26 серпня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по території України. Ціллю стали кілька енергооб'єктів. Через це виникли проблеми з електро та водопостачанням. Загалом було запущено 109 дронів та 127 ракет різного типу.