Данський арбітр знепритомнів під час матчу Ліги чемпіонів

Арбітр матчу гандбольної Ліги чемпіонів Веспрем – Спортинг данець Йеспер Мадсен знепритомнів прямо під час гри.

Сталося це за хвилину до кінця першого тайму.

Під час атаки однієї з команд він впав прямо на паркет. Гравці почали надавати йому допомогу, потім вибігли лікарі.

Після першої допомоги його винесли на ношах. У другому таймі поєдинок продовжився лише з одним рефері.

El danés Jesper Madsen se desmaya durante el partido de Champions que enfrentaba al Veszprém y al Sporting.

Le deseamos una pronta, y plena, recuperación

Tremendo papelón para su compañero, que tuvo que dirigir la segunda parte solo. pic.twitter.com/k3SC9EZ1kl — Árbitro Enfurecido (@arbisbalonmano) February 20, 2025

Jesper Madsen, árbitro danés, se ha desplomado sobre la pista en los últimos instantes del 1T del Veszprem-Sporting. Se incorporó pero fué retirado en camilla. Queda como único árbitro su compañero Mads Hansen. Y queda todo el 2ºT. #ehfcl pic.twitter.com/QSbQqNhOxq — Luis Miguel López (@Luismilopez5) February 20, 2025

Йеспер працював на трьох чемпіонатах світу, а також на двох літніх Олімпійських Іграх (Токіо і Париж).

Гра завершилася мінімальною перемогою угорського Веспрема з рахунком 33:32.