Данський арбітр знепритомнів під час матчу Ліги чемпіонів
Скриншот
Арбітр матчу гандбольної Ліги чемпіонів Веспрем – Спортинг данець Йеспер Мадсен знепритомнів прямо під час гри.
Сталося це за хвилину до кінця першого тайму.
Під час атаки однієї з команд він впав прямо на паркет. Гравці почали надавати йому допомогу, потім вибігли лікарі.
Після першої допомоги його винесли на ношах. У другому таймі поєдинок продовжився лише з одним рефері.
Йеспер працював на трьох чемпіонатах світу, а також на двох літніх Олімпійських Іграх (Токіо і Париж).
Гра завершилася мінімальною перемогою угорського Веспрема з рахунком 33:32.