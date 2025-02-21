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Данський арбітр знепритомнів під час матчу Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 21 лютого 2025, 06:34
Данський арбітр знепритомнів під час матчу Ліги чемпіонів
Скриншот

Арбітр матчу гандбольної Ліги чемпіонів Веспрем – Спортинг данець Йеспер Мадсен знепритомнів прямо під час гри. 

Сталося це за хвилину до кінця першого тайму.

Під час атаки однієї з команд він впав прямо на паркет. Гравці почали надавати йому допомогу, потім вибігли лікарі. 

Після першої допомоги його винесли на ношах. У другому таймі поєдинок продовжився лише з одним рефері.

Йеспер працював на трьох чемпіонатах світу, а також на двох літніх Олімпійських Іграх (Токіо і Париж). 

Гра завершилася мінімальною перемогою угорського Веспрема з рахунком 33:32. 

Гандбол Ліга чемпіонів

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