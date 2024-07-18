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Перша українська делегація відправилась на Олімпіаду-2024

Олександр Булава — 18 липня, 22:05
Перша українська делегація відправилась на Олімпіаду-2024

Перша українська делегація – збірна зі спортивної гімнастики – вирушила з Києва до Парижа на Олімпіаду ігри-2024.

Про це повідомляє НОК України.

Національна команда зі спортивної гімнастики вирушила із залізничного вокзалу у складі: Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська.

Спортсменів супроводжують тренери Геннадій Сартинський, Юлія Каюкова та тренер-масажист Олексій Лавровський.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. Україну на Іграх представлять 140 спортсменів.

Олімпійські ігри-2024

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