Перша українська делегація відправилась на Олімпіаду-2024

Перша українська делегація – збірна зі спортивної гімнастики – вирушила з Києва до Парижа на Олімпіаду ігри-2024.

Про це повідомляє НОК України.

Національна команда зі спортивної гімнастики вирушила із залізничного вокзалу у складі: Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська.

Спортсменів супроводжують тренери Геннадій Сартинський, Юлія Каюкова та тренер-масажист Олексій Лавровський.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. Україну на Іграх представлять 140 спортсменів.