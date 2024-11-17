Втік від режиму Чаушеску: помер тренер, який виховав 9 олімпійських чемпіонів зі спортивної гімнастики

Пішов у засвіти легендарний тренер зі спортивної гімнастики Бела Карої.

Про це повідомила пресслужба асоціації гімнастики США.

Причина смерті не вказана. Карої 13 вересня виповнилося 82 роки.

Популярність він здобув у 70-х роках, коли його підопічна Надя Коменеч виграла три золоті медалі на Олімпіаді-1976 у канадському Монреалі, а на наступних Олімпійських іграх виборола ще дві нагороди найкращого ґатунку.

У 1981 році Бела та його дружина Марта, яка також працювала тренером, після змагань у США, завдяки допомозі Леші Шашварі, угорського фахівця, який також втік від комуністичного режиму своєї країни, зуміли залишитися в Америці.

Згодом він почав тренувати і американську збірну. Загалом виховав 9 спортсменок, які здобули золото на Олімпіадах.

У 1997 році Карої був прийнятий до Міжнародної зали слави гімнастики, а в 2000 році він був включений разом із Мартою до Зали слави гімнастики США як тренерська команда.